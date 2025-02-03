Мэрия Новосибирска выплатит компенсацию за нападение бездомной собаки на женщину

Сумма выплаты составит 40 тысяч рублей.

Мэрия Новосибирска выплатит компенсацию жительнице города, пострадавшей от нападения бездомной собаки в размере 40 тысяч рублей. Калининский районный суд частично удовлетворил иск прокурора, выступавшего в интересах пострадавшей, к Департаменту энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска и другим организациям.

Исковые требования в отношении некоторых из них были отклонены, и решение ещё не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области остался единственный долгострой. Он расположен по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2.