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общество

Мэрия Новосибирска выплатит компенсацию за нападение бездомной собаки на женщину

Фото: pixabay.com

Сумма выплаты составит 40 тысяч рублей.

Мэрия Новосибирска выплатит компенсацию жительнице города, пострадавшей от нападения бездомной собаки в размере 40 тысяч рублей. Калининский районный суд частично удовлетворил иск прокурора, выступавшего в интересах пострадавшей, к Департаменту энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска и другим организациям.

Исковые требования в отношении некоторых из них были отклонены, и решение ещё не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области остался единственный долгострой. Он расположен по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2.

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Дарья Лапина
Журналист

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