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вчера 23:50
общество

В Новосибирске ожидается магнитная буря 10 февраля

Фото: freepik.com

Следующая магнитная буря по прогнозам ожидается только в конце февраля.

По информации с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в понедельник, 10 февраля, в Новосибирске ожидаются колебания магнитосферы.

Пик магнитной бури придется на 9 утра, когда сила буря достигнет отметки G1, что соответствует слабой магнитной буре. К обеду магнитосфера вернется в норму. Следующая магнитная буря, согласно прогнозам, ожидается в конце февраля.

Метеозависимым людям в этот день рекомендуется пить больше воды и снизить физическую активность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцам рассказали, как правильно выбрать почву для рассады.

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Игорь Кириченко
Журналист

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