В Новосибирске сфинкса выбросили на улицу в мороз

Кошку оставили в сугробе в Новосибирске.

В Новосибирске в сугробе обнаружили сфинкса, оставленного в переноске. Спасённую кошку, получившую имя Клео, передали на базу реабилитации животных в Кольцово. Хотя учреждение обычно принимает только больных животных, для малышки сделали исключение. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Волонтёры осмотрели Клео, провели анализы и поставили капельницу. По их словам, кошка ласковая и тянется к людям, однако после пережитого стресса она иногда замирает или сворачивается в клубочек.

История Клео быстро разлетелась по сети и теперь ей предлагают дом в разных городах России и даже за рубежом. Но все же волонтеры сейчас находятся в поиске опытного заводчика в Новосибирске или поблизости, чтобы в случае необходимости кошку можно было вернуть.

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