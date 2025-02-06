Пума Эри из новосибирского зоопарка отпраздновала свой второй День рождения

Ей исполнилось два года в начале февраля.

В начале февраля ей исполнилось два года. Эри прибыла к нам полугодовалой из барнаульского зоопарка «Лесная сказка», быстро адаптировалась и чувствует себя отлично.

Эри — молодая, активная и очень любопытная особа, ей нравится забираться наверх и наблюдать за посетителями зоопарка, а также играть с игрушками. Несмотря на свой взрослый на вид облик, Эри все еще считается котенком, так как пума достигает половой зрелости только к трем годам.