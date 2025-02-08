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общество

В Новосибирске вновь ищут подрядчика для ремонта Димитровского моста

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

О поиске подрядчика для ремонта Димитровского моста сообщили в Новосибирске.

В своем Telegram-канале мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев передал о том, что в Новосибирске объявлен новый конкурс на ремонт Димитровского моста.

По его словам, в прошлом году администрация города расторгла контракты с недобросовестными подрядчиками. Однако, несмотря на это, удалось обеспечить полноценное движение по Димитровскому и Октябрьскому мостам до наступления зимы. В 2025 году работы будут продолжены.

А чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, ремонтные работы будут проводить сначала на Димитровском мосту, а затем и на Октябрьском.

Напомним, что в Новосибирске в 2025 году отремонтируют 20 школ по госпрограмме

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Валерия Митрохина
Журналист

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