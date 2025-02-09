Губернатор Новосибирской области Травников рассказал, кем мечтал стать в детстве

Глава региона признался, что в детстве мечтал стать летчиком и физиком.

«Как у любого растущего ребенка, было несколько вариантов, кем стать. Большинство мальчишек в моем детстве мечтали быть космонавтами и летчиками. Я мечтал стать летчиком. Как понимаете, это не реализовалось, хотя летаю много. Также хотел стать физиком-исследователем. Даже пытался подать документы в соответствующий университет. Исследователем я не стал, но в Новосибирске очень близко взаимодействую с физиками, в том числе и теми, кто реализует проект СКИФ. Следующая моя мечта была стать инженером. Она реализовалась, потому что в начале своей биографии я был инженером», – рассказал Андрей Травников в интервью юнкорам Сиб.фм.

По словам главы региона, руководителем он не мечтал стать. Также он отметил, что попав в Сибирь он исполнил одно из главных желаний своего детства.

«Здесь жили родственники моего папы. Он сам ездил в гости, я ни разу не был. Теперь не просто попал, а уже много лет здесь живу», – прокомментировал губернатор.

Ранее губернатор Травников сообщил о сроках завершения строительства сырзавода «Эконива».