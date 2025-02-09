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общество

Хозяева бросили маленького шпица на цепи без еды в Новосибирской области

Фото: АиФ-Новосибирск

В регионе нашли брошенного маленького шпица.

Как сообщил портал АиФ-Новосибирск, в Колыванском районе Новосибирской области нашли выброшенного шпица Веню.

По словам зоозащитников, собаку подарили местной жительнице, однако позже хозяева уехали и оставили малыша на привязи на пустом участке.

«Хозяева купили новый дом и переехали, а собаку бросили тут», — поделились волонтеры.

Сейчас с Веней все хорошо, он на передержке, а волонтеры активно ищут ему дом.

Напомним, что в Новосибирске сфинкса выбросили на улицу в мороз

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Валерия Митрохина
Журналист

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