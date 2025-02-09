Хозяева бросили маленького шпица на цепи без еды в Новосибирской области

В регионе нашли брошенного маленького шпица.

Как сообщил портал АиФ-Новосибирск, в Колыванском районе Новосибирской области нашли выброшенного шпица Веню.

По словам зоозащитников, собаку подарили местной жительнице, однако позже хозяева уехали и оставили малыша на привязи на пустом участке.

«Хозяева купили новый дом и переехали, а собаку бросили тут», — поделились волонтеры.

Сейчас с Веней все хорошо, он на передержке, а волонтеры активно ищут ему дом.

Напомним, что в Новосибирске сфинкса выбросили на улицу в мороз