Хозяева бросили маленького шпица на цепи без еды в Новосибирской области

В регионе нашли брошенного маленького шпица.
Как сообщил портал АиФ-Новосибирск, в Колыванском районе Новосибирской области нашли выброшенного шпица Веню.
По словам зоозащитников, собаку подарили местной жительнице, однако позже хозяева уехали и оставили малыша на привязи на пустом участке.
«Хозяева купили новый дом и переехали, а собаку бросили тут», — поделились волонтеры.
Сейчас с Веней все хорошо, он на передержке, а волонтеры активно ищут ему дом.
Напомним, что в Новосибирске сфинкса выбросили на улицу в мороз