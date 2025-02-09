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общество

Новосибирские волонтеры рассказали о чудесном спасении филина от смерти

Фото: соцсети

Оказалось, что у птицы несколько очагов воспалений и около десятка застарелых подкожных абсцессов.

В Новосибирске волонтеры рассказали о удачном спасении филина, который находился под угрозой смерти. У птицы были выявлены воспалительные очаги и множество хронических подкожных абсцессов.

В один из морозных дней декабря работники Центра реабилитации диких животных в Новосибирске участвовали в зимней рыбалке, когда им сообщили о филине, нуждающемся в помощи. «Среди обломков льда, покрытых свежим снегом, сидела большая сова, не могущая взлететь дальше, чем на несколько десятков метров, ее перья намокли в холодной воде», — поделились в центре.

Фото Новосибирские волонтеры рассказали о чудесном спасении филина от смерти 2

В итоге, после длительного ухода и медицинского вмешательства, в течение месяца были обработаны ее раны, и здоровье птицы восстанавливалось. Орнитолог подтвердил, что это самка.

Спустя пару недель, окрепшая сова была возвращена обратно в природу.

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Дарья Лапина
Журналист

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