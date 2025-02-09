Ольга Серябкина пришла в восторг от снегопада в Новосибирске

Экс-участница проекта «Серебро» прибыла в столицу Сибири в рамках выступления на Матче Звезд КХЛ-2025.

Ольга Серябкина выразила восторг по поводу обильного снегопада в Новосибирске. Бывшая участница группы «Серебро» прибыла в Сибирь для выступления на Матче звезд КХЛ-2025.

С певицей и актрисой Ольгой Серябкиной можно было встретиться 9 февраля, когда она прилетела в город в разгар снегопада. В своем Телеграм-канале она поделилась впечатлениями о красоте снежного Новосибирска, назвав его своим «любимым» городом.

«Зима в Новосибирске потрясающая, посмотрите, сколько снега. Мне очень приятно здесь находиться», — рассказала артистка в видео из гостиницы.

Напомним, 9 февраля Ольга выступит в Ледовом дворце спорта на Матче звезд КХЛ-2025. Концерт откроет Ёлка, известная сибирякам по таким хитам, как «Прованс», «Мальчик-красавчик» и другим.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Матч Звезд КХЛ посетили более 11 тысяч зрителей.