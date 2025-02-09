Певица Ёлка спела с хоккейными болельщиками в Новосибирске

Артистка исполнила известные хиты.

В завершении рабочей недели, 9 февраля, в столице Сибири прошло выступление Елки. Звезда сцены вышла к зрителям в ЛДС «Сибирь-Арена», где проходит Матч Звезд КХЛ. Певица является хедлайнером спортивного мероприятия.

Елка исполнила свои популярные хиты, в том числе «На большом воздушном шаре», «Грею счастье» и несколько других. Один из них артистка спела вместе со зрителями без музыки. Новосибирцы в восторге, они подпевают в унисон.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Матч Звезд КХЛ посетили более 11 тысяч зрителей.