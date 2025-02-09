Работники бывшего городского аэропорта в Новосибирске перевели на региональный сбор бойцам СВО более 100 тысяч рублей

Сибиряки поддерживают своих, которые сейчас находятся на передовой.

Работники бывшего городского аэропорта в декабре и январе перевели на региональный сбор "Народный фронт. Всё для Победы!" более 100 тысяч рублей. Накануне также представитель ветеранов новосибирского авиапредприятия Александр Салутин. В подарок защитникам он исполнил песню собственного сочинения "Мы – авиаторы".

"Ко дню защитника отечества хотим воздать все почести надежным и отважным", — говорят в пресс-службе Народного фронта НСО.

«Присылайте ваши видеопоздравления на почту 54region@onf.ru. Все ролики увидят участники СВО, для них поддержка земляков очень важна! А победители конкурса получат пауэрбанк с автографом Ирины Куксенковой и брендированные призы от Народного фронта», — отмечают в пресс-службе Народного фронта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске усилили работу дорожных служб из-за снегопада.