Собаки-сапёры Бруня и Рейга отправятся из Новосибирска на СВО

Собаки подготовлены кинологами Новосибирского ГАУ.

В рамках гуманитарного проекта «Тыл России» волонтеры из Новосибирска уже отправили сотни тонн грузов как для военнослужащих, так и для мирных жителей Донбасса. 9 февраля отправляется уже 40-я фура с помощью.

«На этот раз в груз вошли стройматериалы, питьевая вода, свиное сало, детекторы дронов, средства РЭБ, а также другая необходимая продукция», — отметил глава «Союза отцов и семей Новосибирской области» Сергей Майоров.

Он добавил, что вместе с грузом будет отправлен «УАЗ Хантер» для новосибирского подразделения «Вега» и инструменты от новосибирского Инструментального завода.

Уникальными участниками отправки станут две овчарки – Бруня и Рейга, обученные искать взрывчатые вещества и реагировать на приближающиеся дроны. Услышав шум квадрокоптера, собаки предупреждают своих хозяев о предполагаемой угрозе.

«Мы приурочили отправку к Дню защитника Отечества, чтобы бойцы получили посылки к 23 февраля. Большое спасибо всем, кто участвовал», — подчеркнул Сергей Майоров.

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