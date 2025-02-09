Спортивный комментатор Скворцов экстренно оказался в реанимации в Новосибирске

Медики делают все возможное, чтобы спасти сибиряка.

Спортивный комментатор Роман Скворцов оказался в реанимации одного из медицинских учреждений Новосибирска. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев на своем Telegram-канале.

«Ситуация критическая. Я надеюсь на высокую квалификацию врачей и на стойкость Романа Скворцова. Пожелаем отличному комментатору скорейшего выздоровления», — отметил он.

Как сообщает издание SHOT, по словам близких друзей Скворцова, состояние его здоровья очень тревожное. В данный момент медики прилагают все усилия для стабилизации его состояния.

Согласно данным Telegram-канала «Спортс», комментатор был госпитализирован после нападения неизвестного.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились фото со смертельной аварии на трассе Р-254 под Новосибирском, где погиб 69-летний водитель Land Cruiser.