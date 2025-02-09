Свыше 1000 единиц техники вышли на очистку трасс в Новосибирской области

Дорожники в первую очередь очищают трассы с внушительной интенсивностью движения.

В Новосибирской области на очистку дорог вышло более 1000 единиц техники. Дороги обрабатываются в первую очередь в местах с высокой интенсивностью движения.

Столкнувшись с потеплением, регион снова переживает снегопады и метели. В соответствии с указанием министерства транспорта Новосибирской области, очистка проезжей части выполняется в усиленном режиме, и на работу вышло около 1000 единиц техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Матч Звезд КХЛ посетили более 11 тысяч зрителей.