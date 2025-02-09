В Новосибирске экс-комбат Панфёров отреагировал на новость о якобы хищениях на 11 трлн рублей в Минобороны РФ

Экс-командир батальона «Вега», бизнес-омбудсмен Андрей Панферов прокомментировал сообщение о хищениях в Минобороны.

Одной из громких тем после массовых отставок в Минобороны стала информация, которую распространил ряд федеральных СМИ, об аудите в Минобороны РФ после назначения Андрея Белоусова главой ведомства. Сообщалось о хищениях в военном ведомстве на 11 трлн рублей. Однако официально информацию об аудите ни одно ведомство не подтвердило.

«Я думаю, фейковая информация, но хищения были большие. Я вам скажу, что, когда вводили «Вегу», выдавались бронежилеты с одной пластиной на груди, а на спине пластины не было. Это о чем говорит? О том, что бронежилет пришел якобы с двумя пластинами, заплатили за это, а пластина самая дорогая в бронежилете. На самом деле, это все не соответствует действительности. Ну это же безобразие. И пришлось скупать. Это было. Я даже не буду говорить про этого пресловутого Тимура Иванова (бывшего заместителя главы Минобороны, арестованный в 2024 году по делу о коррупции – прим. Сиб.фм). Поснимали то сколько? Навалом народу! Почему поснимали? Потому что докладывали одно, а получают другое», – прокомментировал Андрей Панфёров в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Ранее он заявил, что с приходом Андрея Белоусова в армии усилили офицерский состав, что в итоге приведет к победе на СВО.