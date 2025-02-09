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общество

В Новосибирске омбудсмен Панфёров заявил, объявят ли новую волну мобилизации на СВО

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Экс-комбат «Веги», бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров заявил, введут ли в России вторую волну мобилизации.

«Думаю, что второй волны мобилизации не будет. Во-первых, идет приток в ВС РФ из числа контрактников. Во-вторых, военкоматы начали работать гораздо лучше в плане призыва. На данный момент приток бойцов достаточный. Лично я считаю, что каждый россиянин должен быть готовый к тому, что его призовут. И не надо из этого делать трагедии. Это наш гражданский долг», – заявил Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм.

По его словам, на данный момент Россия не собирается вводить вторую волну мобилизации.

«Было даже закрытое совещание в ГД, и министр обороны Андрей Белоусов четко дал понять, что этот вопрос даже не обсуждается», – отметил Панфёров.

Ранее Панферов заявлял, что СВО может закончится в 2025 году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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