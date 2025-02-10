Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бездомными псами, которые держат в страхе жителей Новосибирска

Последний раз собаки набросились на женщину в феврале текущего года, при этом получения телесных повреждений ей удалось избежать.

Председатель СК России поставил на контроль проверку по сообщениям о непринятии мер к организации отлова безнадзорных собак в столице Сибири. Согласно данным из городских чатов, в районе ЖК «Онега» разгуливает стая агрессивных животных, систематически нападающая на прохожих. Последний раз бездомные псы набросились на женщину в феврале текущего года, ей чудом удалось избежать травм. Местные жители беспокоятся за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье детей, однако мер к отлову собак не принимается.

В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

В марте 2024 года он продлил аренду пескобазам, на месте которых планируется набережная. В мае 2024 года он покинул мэрию.