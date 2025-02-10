Бойцы СВО получили более 14,5 тысяч посылок из Новосибирской области

Почта России сообщила, что с начала 2024 года жители Сибири отправили около 60 тысяч посылок в зону специальной военной операции.

Наибольшее количество посылок было отправлено из Иркутской (15 000), Новосибирской (14 500) областей и Красноярского края (10 500).

Чаще всего в посылках были теплые одежда и обувь, продукты питания, письма, детские рисунки и обереги для поддержки морального духа военнослужащих.

Почта России напоминает, что бесплатные посылки можно отправить в любом почтовом отделении. Для этого необходимо предоставить отправление оператору в открытом виде, вес посылки не должен превышать 10 кг. Для отправки требуется указать индекс 103400, «город Москва-400», а также фамилию, имя, отчество и номер воинской части получателя.

Посылки поступают в логистический центр в Москве, где передаются представителям Министерства обороны для дальнейшей доставки. Также напоминается о правилах отправки запрещенных предметов. Информацию о правилах можно получить в контакт-центре Почты России.