«Держусь, как могу». Загадочно исчезнувшего перед Новым годом вахтовика ищут уже более 40 дней в Новосибирске

В Новосибирске уже более 40 дней продолжаются поиски 38-летнего Максима Палея, который исчез при загадочных обстоятельствах 28 декабря. Мужчина возвращался с вахты в Алтайском крае, но домой так и не добрался. Последний раз его видели выходящим из такси в Советском районе города, после чего след оборвался.

Как сообщила Сиб.фм его жена Кристина, поиски пока не дали результатов. По её словам, у полиции до сих пор нет новой информации и рабочих версий.

«Держусь, как могу», — коротко прокомментировала женщина своё состояние.

Вышел из такси и исчез

Максим Палей прибыл в Новосибирск после работы на вахте. В ночь на 28 декабря он добрался на такси до дома по улице Иванова, 35а. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он вышел из машины, но дальше его путь неизвестен.

Таксиста, который привёз мужчину, допросили.

«Таксист сказал, что муж вышел из машины и всё. Ни с кем не разговаривал по телефону», — рассказала Кристина.

Записи с камер наблюдения ничего не прояснили. После выхода из такси Максим больше нигде не попал в объективы.

Кристина утверждает, что у её мужа не было никаких проблем, которые могли бы объяснить его исчезновение.

«Ничего такого не было», — подчеркнула она.

Женщина подала заявление в полицию 31 декабря. С тех пор в расследовании не появилось новых данных. Последняя активность Максима в соцсетях зафиксирована 28 декабря. 4 февраля, говорит Кристина, у Максима было день рождения, ему исполнилось 38 лет.