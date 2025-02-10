Экс-чиновника новосибирской мэрии Жигульского срочно доставили в следственный отдел после обысков

Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.

Согласно информации, предоставленной следствием, в 2022 году Георгий Жигульский, занимая должность начальника департамента мэрии Новосибирска, превысил свои служебные полномочия и отказался от прав на восстановление прав собственности на земельный участок, на который в ходе расследования уголовного дела был наложен арест. Действия этого лица причинили значительный ущерб муниципальному бюджету города Новосибирска в виде недополученной прибыли в особенно крупных размерах.

Кроме того, в период с 2015 по 2018 годы подозреваемый получил у представителя нескольких коммерческих организаций крупные суммы в качестве взятки. Эти деньги предназначались за беспристрастное отношение к долгам по аренде этих организаций и ускоренное согласование их документации.

Преступление было раскрыто оперативными сотрудниками ФСБ России в Новосибирской области.

Подозреваемый был задержан и помещён в следственный отдел, где с ним работают следователи Следственного комитета России. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения, также будет направлено ходатайство в суд о применении меры пресечения.

Ранее Сиб.фм подробно сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского, а также рассказывали, кто он такой.