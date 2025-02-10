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общество

Из-за смерти подрядчика ремонт в многоэтажке Новосибирска затянулся на два года

Фото: MASH Siberia

УК проблему никак не решает.

Жители дома на улице Новая Заря уже давно ведут борьбу с УК . После затопления они рассматривали возможность смены управляющей компании, однако, как утверждают жильцы, были зафиксированы случаи подделки подписей и фальсификации голосования, что привело к смене совета дома. Об этом сообщает MASH Siberia.

Капитальный ремонт и замена электрики, запланированные на 2023 год, так и не состоялись, поскольку подрядчиком стал только один работник. Он скончался в мае 2024 года, и работы остались незавершёнными. УК утверждает, что не может ничего сделать до вступления вдовы в наследство.

Жители начали самостоятельно устранять проблемы в подъезде, так как в здании много недостатков. С крыши уже семь лет течёт вода на верхний этаж, УК лишь разместила клочок клеёнки на чердаке и поставила ведро, которое жильцы периодически опустошают. Теперь они настроены добиться смены управляющей компании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского.

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Дарья Лапина
Журналист

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