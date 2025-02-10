Назначение чиновника в Томской области и оформление наследства: главные новости Новосибирской области за 10 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 10 февраля.

Новым заместителем губернатора по строительству и архитектуре Томской области назначен Алексей Кондратьев, ранее занимавший государственные должности в Новосибирске. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур. По словам Мазура, новый заместитель будет работать над развитием городской и сельской среды.

С 5 февраля в России запустили обновленный порядок оформления нотариусами свидетельств о праве на наследство. Об этом сообщил юрист Сергей Орлов. При выдаче свидетельства о праве на наследование нотариусы будут обязаны запрашивать информацию для подтверждения факта государственной регистрации смерти наследодателя и проверки родственных связей, необходимых для наследования, через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

На трассе Р-256 в районе посёлка Линёво произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, грузовик Hino, принадлежащий производителю молочной продукции из Алтайского края, столкнулся лоб в лоб с Volvo.

Председатель СК России поставил на контроль проверку по сообщениям о непринятии мер к организации отлова безнадзорных собак в столице Сибири. Согласно данным из городских чатов, в районе ЖК «Онега» разгуливает стая агрессивных животных, систематически нападающая на прохожих. Последний раз бездомные псы набросились на женщину в феврале текущего года, ей чудом удалось избежать травм. Местные жители беспокоятся за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье детей, однако мер к отлову собак не принимается.