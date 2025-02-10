В Новосибирске юрист Орлов заявил о новых правилах оформления наследства

С 5 февраля в России запустили обновленный порядок оформления нотариусами свидетельств о праве на наследство. Об этом сообщил юрист Сергей Орлов.

При выдаче свидетельства о праве на наследование нотариусы будут обязаны запрашивать информацию для подтверждения факта государственной регистрации смерти наследодателя и проверки родственных связей, необходимых для наследования, через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Однако если нотариус получил документы, подтверждающие смерть наследодателя, оформленные за границей с участием местных властей, проверка будет не нужна.

«Эти изменения упростят процесс подтверждения родства для наследников и снизят количество судебных споров, связанных с наследством. Также нововведения помогут предотвратить мошеннические действия, направленные на захват наследства с использованием поддельных документов, и облегчат процедуру уведомления родственников об открытии наследственного дела», – заявил в интервью Сиб.фм юрист по делам наследства Сергей Орлов.

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