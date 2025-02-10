Яндекс Карты проанализировали количество спортивных залов в Новосибирске и изменения в интересе жителей города к ним.

По результатам исследования, Новосибирск вошел в топ-5 городов России по количеству спортивных залов на 10 тысяч человек. В городе насчитывается 302 спортивные организации, включая небольшие «качалки» в жилых домах и филиалы крупных сетей. Об этом Сиб.фм сообщили в Яндекс Картах.

В январе новосибирцы ищут спортивные залы на 60% чаще, чем в среднем по году. В 2025 году количество поисковых запросов в Картах составило более 16 000.

Меньше всего жителей интересуются спортзалами в мае, когда запросы поступают на 30% реже, чем в среднем по году. В мае 2024 года было зарегистрировано всего 6 000 таких запросов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область заняла 27 место в рейтинге доступности бензина.