Новосибирский «Левша» создал микроскопическую копию «Моны Лизы»

Размер «полотна» всего 12 на 10 миллиметров вместе с рамкой.

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создал миниатюрную копию знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Размер этого крошечного «произведения» составляет всего 12 на 10 миллиметров вместе с рамкой. На детальную прорисовку всех мелких элементов ушло два с половиной месяца, и вся работа была выполнена с помощью волоса.

"Я использовал масляные краски, а рамка покрыта золотом. «Джоконду» я создавал одновременно с «Дамой с горностаем». Дело в том, что масляные краски требуют времени для высыхания — от одного до трех дней, поэтому, пока одна работа сохнет, я занимаюсь другой. Не судите строго — у меня нет художественного образования", — написал Владимир Анискин на своих страницах в соцсетях, продемонстрировав окончательный результат.

Мастер признался, что всё оказалось весьма сложным: и лицо, и руки, и фон, и одежда...

"Особенно трудными для меня были складки на одежде рук. Я долго размышлял, как их изобразить и с чего начать. Но в итоге, как мне кажется, они получились неплохо", — делится микроминиатюрист.

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