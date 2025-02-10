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наука

Под Новосибирском нашли памятник бронзового века

Фото: freepik.com

В Новосибирской области обнаружен новый памятник эпохи бронзового века.

Во время археологических работ в долине реки Чик учеными были найдены каменные орудия и несколько керамических сосудов. Это стояночный комплекс поздней бронзы, относящийся к ирменской культуре, характерной для региона. Об этом пишет ТАСС.

Находка была сделана в ходе разведочных работ, проводившихся в связи с планированием строительства технологической дороги. Об обнаруженном объекте уже уведомлены представители службы охраны культурного наследия, и территория помещена под охрану.

В связи с найденным памятником возможно изменение проекта дороги или приостановка работ для проведения спасательных археологических раскопок.

Ирменская культура существовала в лесостепной части Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края. Ее представители занимались земледелием, ремеслами и скотоводством, а животные зимовали в жилищах людей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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