Сибирская строительная неделя открывается завтра

Международная выставка «Сибирская строительная неделя» и Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» состоятся с 11 по 14 февраля в Новосибирском Экспоцентре. Событие объединит всех представителей отрасли.

Сибирская строительная неделя – это профессиональная отраслевая площадка для собственников, топ-менеджеров и специалистов строительных компаний Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.



В выставке принимают участие 400+ компаний из семи стран. На стендах – материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.



Генеральный тематический партнер Сибирской строительной недели – компания «Русский Свет» –представит продукцию ведущих производителей в разделах «Электрика», «Энергетика», «Энергоснабжение», «Освещение».

MIDEA | LINVOL – официальный партнер Сибирской строительной недели в разделе лифтов и грузоподъемного оборудования.

Специальный партнер строительной недели – федеральная девелоперская группа «Эталон» – один из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России.



Партнер выставки – Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов в крупных городах Урала и Сибири, Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Московской и Ленинградской областях.

В рамках выставки состоится Форум «Стратегии ускорения темпов строительства», в котором примут участие зам. министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, Сергей Музыченко, Никита Стасишин, советник министра строительства и ЖКХ РФ Елена Звонарева, председатель комитета Госдумы РФ Сергей Пахомов, руководство Главгосэкспертизы России, НОСТРОЙ, НОТИМ, НОПРИЗ, ФАУ «Роскапстрой», ДОМ.РФ.

Впервые на Сибирской строительной неделе

- Центр контрактования – новый формат работы для компаний! Здесь службы материально-технического снабжения девелоперов, застройщиков, отраслевого ритейлера и крупных компаний рассматривают предложения от производителей, поставщиков стройматериалов и подрядных организаций.





В рамках выставки состоятся:

- KreaCollab – бизнес-конференция для дизайнеров с участием федеральных топовых экспертов.

- Форум мастеров – мастер-школа от лучших практиков-отделочников – мастер-классы и презентации новинок в сфере отделочных и ремонтных работ. Для электромонтажников и мебельщиков – конкурсы мастерства!





- Лекторий – площадка для презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов. Третий день Лектория посвящен BIM-технологиям в строительстве.





- Ярмарка вакансий с участием свыше 500 соискателей: выпускников профильных учебных заведений и состоявшихся специалистов.





- Ярким событием форума станет интерактивная площадка «Я – строитель будущего!», которая будет работать для студентов и школьников с 11 по 14 февраля. Здесь молодые люди смогут получить 10 ключевых навыков будущего строителя.





На Сибирской строительной неделе S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, представит S7 Corp – программу лояльности для бизнеса.





Ожидается, что за четыре дня гостями выставки и форума станут более20 000 человек: более 80% – профессиональные посетители, а также представители научного, экономического, образовательного сектора и органов власти.

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