Свыше 600 бойцов нового новосибирского отряда «Орион» отправляются в зону СВО

Через несколько дней новобранцы отправляются в зону СВО.

В декабре 2024 года стало известно о формировании нового отряда «Орион» в Новосибирске для решения боевых задач СВО. В интервью Сиб.фм экс-командир батальона «Вега», бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров рассказал о результатах работы.

«Первая группа уже в течение 2−3 дней отбудет в зону специальной военной операции. Практический костяк и, скажем так, большая часть личного состава отряда уже сформирована из добровольцев, которые прежде всего идут по идеологическим соображениям и многие из них несколько раз уже были в добровольческих отрядах», – прокомментировал Андрей Панфёров.

По оценкам спикера, в конце февраля представители «Ориона» уже смогут приступить к боевым действиям на передовой. Это разведочно-штурмовой отряд.

«Примерно 35% из личного состава, который сейчас набрали, это офицеры, которые приходили в военкомат, просились, но по возрасту каким-то они не подходили. Но они стали добровольцами, очень многие на рядовых должностях, но идут служить, и тем самым себя показывают, как достойные люди нашей достойной Родины», – уточнил Андрей Панфёров.

Он рассказал, что «Орион» насчитывает свыше 600 бойцов.

Ранее Андрей Панфёров создал элитный батальон «Вега», который выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Накануне Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске омбудсмен Панфёров заявил, объявят ли новую волну мобилизации на СВО.