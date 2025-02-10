Tolles Diktat – 2025: сохранение языка российских немцев и межнациональный диалог

С 17 по 28 февраля 2025 года в тринадцатый раз пройдет Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» – крупнейший диктант по немецкому языку в России. Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, который ежегодно отмечается 21 февраля и направлен на поддержку языкового и культурного многообразия.

В 2024 году в акции приняли участие более 39 тысяч человек из 78 регионов России и 9 зарубежных стран. В этом году организаторы – Ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры» и Томский областной Российско-немецкий Дом – рассчитывают на еще более широкий охват. К участию приглашаются школьники, студенты, преподаватели, а также все, кто изучает немецкий язык или хочет проверить свои знания.

Диктант пройдет в двух форматах:

· очно – на зарегистрированных площадках (школы, вузы, центры встреч российских немцев);

· онлайн – 21 февраля в 13:00 (по московскому времени) пройдет трансляция, в которой смогут принять участие все желающие.

Ключевые темы Tolles Diktat – 2025

Каждый уровень диктанта будет посвящен значимой исторической или культурной дате: А1 – 110 лет со дня рождения пианиста Святослава Рихтера; А2 – 260-летие основания города Маркса (Екатериненштадта); В1 – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне; В2 – 110 лет со дня рождения академика Бориса Раушенбаха; С1 – 260-летие первых немецких колоний под Санкт-Петербургом.

Почему это важно?

Язык – не просто средство общения, но и основа культурной идентичности. Для российских немцев, чей язык и традиции на протяжении веков проходили испытания временем, такие инициативы как «Tolles Diktat» играют важнейшую роль в их сохранении.

Руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Константин Матис отмечает: «Поддержка родного языка – один из ключевых факторов сохранения культуры этнических общностей России. Немецкий язык, который веками был неотъемлемой частью жизни российских немцев, нуждается в активной поддержке, особенно среди молодежи. Акции, такие как «Tolles Diktat», дают возможность не только проверить знания, но и почувствовать себя частью большой культурной традиции. Это важный шаг не только для российских немцев – многочисленного народа нашей страны, но и для развития межнационального диалога».