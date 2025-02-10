Тяжёлый рок и металл слушает губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Глава региона рассказал, какую предпочитает слушать музыку, а также заявил о литературных предпочтениях.

Юнкоры Сиб.фм взяли эксклюзивное интервью у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Один из них спросил, какую музыку любит слушать и какие книги читать глава региона.

«За последние 30–40 лет новые жанры появились и ушли десятки раз. У меня сформировался интерес к самым разным жанрам музыки. От народных песен, которые исполняли бабушка и мама на семейных праздниках, до увлечений юности — тяжелый рок, хеви-метал, панк. Потом пришли рэп и техно. Совершенно не разбираюсь в современных жанрах, уже не хватает времени. Очень люблю Утесова, Высоцкого — все, что впитал за свою жизнь, с удовольствием слушаю», – рассказал Андрей Травников юнкорам Сиб.фм.

Губернатор отметил, что из книг предпочитает научно-популярную литературу.

«Очень любил различные книги. Сегодня, к сожалению, времени не хватает на такой широкий спектр. Поэтому последнее, что читал с интересом, — это новые книги, посвященные истории Великой Отечественной войны. Иногда беру в руки классику. Вот недавно «Евгения Онегина» перечитывал с удовольствием», – признался Андрей Травников.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в детстве губернатор мечтал стать лётчиком.