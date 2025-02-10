В Искитиме Новосибирской области произошла смертельная aвaрия

Смертельное ДТП произошло вечером в регионе.

Вчера поздно вечером, 9 февраля, на 77 километре Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области 66-летний водитель на автомобиле «Хино Рейнджер» ехал со стороны Барнаула, выскочил на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Вольво» под управлением 58-летнего мужчины. Об этом передали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП от удара полуприцеп «Вольво» отбросило в попутный КАМАЗ, водитель автомобиля «Хино» погиб на месте.

Напомним, что на 1-ом Мочищенском шоссе в Новосибирске «Нива» слетела с дороги и врезалась в дерево