В Новосибирске омбудсмен по правам человека Зерняева рассказала о помощи местным жителям

Омбудсмен по правам человека в регионе Елена Зерняева сообщила о росте обращений от граждан.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева сообщила о том, что число обращений от местных жителей за год выросло на 5% и достигло почти трех тысяч.

Так, по ее словам, треть жалоб касаются социальных вопросов, также поступают обращения из мест лишения свободы по условиям содержания.

Напомним, что в Новосибирской области 18 мигрантов обратились к омбудсмену из-за гражданства и выдворения