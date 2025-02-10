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общество

В Новосибирске омбудсмен по правам человека Зерняева рассказала о помощи местным жителям

Фото: Сиб.фм

Омбудсмен по правам человека в регионе Елена Зерняева сообщила о росте обращений от граждан.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева сообщила о том, что число обращений от местных жителей за год выросло на 5% и достигло почти трех тысяч.

Так, по ее словам, треть жалоб касаются социальных вопросов, также поступают обращения из мест лишения свободы по условиям содержания.

Напомним, что в Новосибирской области 18 мигрантов обратились к омбудсмену из-за гражданства и выдворения

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Валерия Митрохина
Журналист

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