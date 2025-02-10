В Новосибирске построят школу с детским садом в микрорайоне «Ясный берег»

Застройщик микрорайона «Ясный берег» возведет в Новосибирске школу с детским садом.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Максим Кудрявцев, соглашение с ООО «АКВА СИТИ» о строительстве социальных объектов в Ленинском и Дзержинском районах уже подписано.

Образовательный комплекс, включающий детсад на 280 мест и школу на 825 мест, будет построен на 1-й Чулымской улице. Проект прошел экспертизу, и сдача комплекса в эксплуатацию планируется на декабрь 2027 года.

На текущий момент на строительной площадке уже завершены работы по забивке свай для фундамента. Будущий комплекс будет включать несколько этажей (от двух до четырех), а также спортивные и актовые залы, библиотеку, столовую и музей.