82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 22:37
пробки
2/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 22:37
пробки
2/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
сегодня 22:00
общество

В Новосибирске построят школу с детским садом в микрорайоне «Ясный берег»

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Застройщик микрорайона «Ясный берег» возведет в Новосибирске школу с детским садом.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Максим Кудрявцев, соглашение с ООО «АКВА СИТИ» о строительстве социальных объектов в Ленинском и Дзержинском районах уже подписано.

Образовательный комплекс, включающий детсад на 280 мест и школу на 825 мест, будет построен на 1-й Чулымской улице. Проект прошел экспертизу, и сдача комплекса в эксплуатацию планируется на декабрь 2027 года.

На текущий момент на строительной площадке уже завершены работы по забивке свай для фундамента. Будущий комплекс будет включать несколько этажей (от двух до четырех), а также спортивные и актовые залы, библиотеку, столовую и музей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в