В Новосибирске продавец супермаркета попался на обмане покупателя

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли 33 кражи из магазинов и 49 случаев нарушения общественного порядка.

7 февраля в 14:43 гвардейцы задержали кассира супермаркет в Октябрьском районе Продавец магазина заметила подозрительный разговор коллеги с покупателем и сообщила в службу безопасности. Выяснилось, что молодой человек присвоил 13 200 рублей. Он попросил покупателя перевести деньги на свою личную карту, якобы для получения бонусов, но не вернул средства в кассу. В присутствии сотрудников ГБР-78 он рассчитался с магазином и был уволен.

8 февраля в 11:49 в магазине Заельцовского района был задержан 40-летний мужчина, который пытался вынести продукты на сумму около 9 тысяч рублей (сыр, кофе и масло) без оплаты. Как выяснилось, у него уже было 13 судимостей, и он провел в тюрьме 13 лет. Несколько дней назад он также украл продукты из супермаркета в Ленинском районе. Гвардейцы передали задержанного в отдел полиции «Ленинский».

В тот же день в 15:38 в другом магазине Заельцовского района 22-летний мужчина смог незаметно вынести ящик пива «Корона экстра», причинив ущерб в 1 200 рублей. Умная система видеонаблюдения зафиксировала кражу и уведомила службу безопасности о возвращении вора в магазин. Бойцы ГБР-77 задержали его, когда он снова пытался украсть пиво, упакованное в 5-литровые бочонки.

Также, 8 февраля в 22:30 группа ГБР-83 выехала по вызову на улицу Лежена, чтобы удалить посторонних из подъезда дома №27/1 в рамках услуги «Безопасный двор». Они стали свидетелями дележа похищенных продуктов: молодой человек выкладывал колбасы, сыры и другие продукты, похищенные из магазина. На вопрос о происхождении товаров он с гордостью ответил, что украл их. Бойцы ГБР задержали его и доставили обратно в магазин. Продавцы с благодарностью приняли все украденные товары и разрешили отпустить вора.

Всего за минувшие выходные сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ передали в полицию 12 правонарушителей, задержанных в основном за кражи.