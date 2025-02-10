В Новосибирске задержаны подозреваемые в повреждении банкомата и краже из магазина

В ходе обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, были изъяты служебные удостоверения сотрудников полиции и следственных органов.

В Новосибирске трое местных жителей задержаны по подозрению в повреждении банкомата и хищении товаров из продовольственного магазина. Об этом сообщили в пресс-центре регионального МВД.

По предварительным данным, злoумышленники проникли в помещение магазина, подобрав ключи, и похитили продукты на сумму около 30 тысяч рублей. Также они пытались извлечь из банкомата более 2 миллионов рублей, однако их действия были пресечены сотрудниками полиции и Росгвардии.

В ходе обысков по местам жительства задержанных были обнаружены служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.