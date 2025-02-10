В Новосибирской области хирурги успешно провели реплантацию кисти

Медицинские специалисты Городской клинической больницы № 34 в Новосибирской области провели успешную реплантацию кисти у пациента, получившего серьезную травму при работе с электроинструментом.

По данным Минздрава региона, операция началась через 18 минут после поступления пациента.

В ходе процедуры были восстановлены сосуды, нервы, сухожилия и кости. В операции участвовали микрохирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и операционные медсестры. Современное оборудование клиники сыграло важную роль в успешном исходе.

Главный врач ГКБ № 34 Ярослав Фролов сообщил, что операция длилась несколько часов и потребовала высокой точности. Пациенту предстоит длительная реабилитация.