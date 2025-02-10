В Таиланде задержан житель Новосибирска за фиктивную продажу бытовой техники

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю по делу о мошенничестве.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в период с марта 2019 года по январь 2020-го мужчина арендовал помещение для ведения бизнеса и разместил объявления о продаже телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов по заниженной стоимости. Более 200 человек откликнулись на эти объявления и заплатили обвиняемому более 10 млн рублей, но не получили обещанных товаров.

На этапе предварительного расследования обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Позже было установлено, что он находился в Таиланде, откуда был экстрадирован в Россию.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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