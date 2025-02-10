Восточная цирковая сказка приехала в Новосибирск

Экзотические животные, мировые звезды цирка и не имеющие аналогов акробатические номера – все это принесло в Новосибирск цирковое шоу «Песчаная сказка», совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании.

«Песчаная сказка» подарила зимнему Новосибирску кусочек жаркого восточного лета. Пока за окном кружил снегопад, внутри цирка: гордые шейхи, величественные караваны верблюдов, загадочные скорпионы и экзотические животные рассказывают историю безумной и неуловимой любви.

Главный герой перешагивает реальность вслед за дамой своего сердца и оказывается посреди восточной сказки. Наблюдая за приключениями, зритель посетит не только арабские пустыни и дворцы, но и окажется посреди шаманского ритуала в тропиках, увидит королевский карточный вальс и даже паучье логово. А спутником главного героя станет сказочный Джинн.

В новых мирах и собственных снах главному герою, помимо артистов, встретятся не менее талантливые животные. Караваны верблюдов пересекутся в шахматном порядке, бегемоты выполнят невероятные трюки на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Любимцами публики стали самоедские лайки на пару с далматинцами.

Пушистые белые облака

Марина, одна из зрительниц, посетивших сегодняшнее шоу, делится своими впечатлениями.

«Собаки, эти пушистые белые облака, носились стремительно и сами были счастливы. Мне нравится, что животные здесь все ухоженные. Гривы чистые, шерсть у собак белоснежная».

За три часа на манеже появилось более сотни артистов. Практически каждый номер украсил роскошный «Королевский балет», зрители увидели гармоничное сочетание хореографии и трюков, воздушную гимнастику на различных аппаратах – от ремней до сферы. Зрители с замиранием сердца наблюдали за происходящим действием, а пиком волнения и восторга аудитории стал номер «Закрывая глаза» Екатерины Запашной и Константина Растегаева, которые исполнили сложнейшие трюки под куполом цирка.

Светлана, еще одна гостья шоу, рассказывает о том, что все было, как всегда, красочно и интересно.

«Гия Эрадзе всегда творчески подходит к своим постановкам. Это действительно сказка. Все продумано: от костюмов, до каждого элемента на манеже. Каждый номер тронул по-своему, а воздушная гимнастика в исполнении Екатерины Запашной и Константина Растегаева вызвала невероятно бурные эмоции, номер от начала и до конца держит в напряжении, но он очень красивый. Боишься, переживаешь за них и вместе с ними».

Сочетая несочетаемое

«Песчаная сказка», как и все проекты продюсерского центра Гии Эрадзе – синтез цирка, мюзикла и театра. А эту постановку отличает от всех наличие сюжета, в котором нашлось обоснование каждой локации и герою: да, «Песчаная сказка» выходит за рамки классического цирка. Сценарий подается последовательно и наполнен поучительными, смысловыми эпизодами. Сможет ли главный герой пройти мимо чар восточных красавиц и прийти к своей единственной? Как совместно пережитые события скрепляют дружбу?

Мы не случайно пишем о том, что зритель «оказывается посреди шаманского ритуала, и даже в паучьем логове». Выступление ни раз переходило с манежа на зрительские места. Мгновенье назад внимание приковано к воздушной гимнастике и каждый взгляд устремлен к куполу и тут же с ряда на ряд перескакивает главный герой. Зрители хохочут, но помогают артистам перебираться. Даже корреспонденту не уйти от прямого участия. Приходится отложить блокнот и тянуть руки герою, перетягивая его дальше, через себя.

Константин Асташов, клоун-коверный, исполнитель главной роли в шоу «Песчаная сказка», рассказал о театральной уникальности представлений Гии Эрадзе:

«Это не классический цирк. Гия Эрадзе, уже давно придумал свою главную фишку – коллаборацию театра, цирка и мюзикла. У нас авторская музыка, написанная лучшими композиторами, эксклюзивные роскошные костюмы, созданные лучшими художниками по костюмам. Огромное количество людей вносит свой вклад в каждый номер – режиссеры, хореографы, костюмеры и многие другие. Именно из-за этого получается такой классный продукт».

Зритель как участник

Да, зрители и в самом деле активно взаимодействовали с участниками шоу. Дети с радостью помогали героям сказки и звуками, и движениями, а нескольких взрослых «счастливчиков» даже пригласили на манеж. Не удивительно, что аудитория активно реагировала и чувствовала вовлеченность в творческий процесс. И реакция зрителей не дает усомниться в успехе выступления.

«Работать премьерный спектакль всегда очень волнительно, но Новосибирцы очень благодарная аудитория. Это сразу было видно, когда мужчины вышли на манеж из зрительного зала и хорошо исполнили танцы, а остальные их поддержали. Ну и эпилог! В конце зал аплодировал стоя. И это лучшая награда для каждого артиста», – резюмирует Константин Асташов.

После представления

Некоторые зрители шоу поделились впечатлениями с читателями Сиб.фм.

Наталья: «Цирк – это не всегда только лишь смех. Это большое представление, где и смех, и театр вместе. В этом смысле особенно понравился клоун. Уж очень смешной, он – это фишка представления».

Ольга: «Мы не впервые на шоу Гии Эрадзе, хотя «Песчаная сказка» приехала к нам в город первый раз. Когда увидели анонс представления, сразу купили билеты. Очень сильная театральная часть, масштабные декорации, ну и животные просто очаровательны».

Софья: «Я пришла специально посмотреть выступление Екатерины Запашной и Константина Растегаева. Дети, вижу, смеются с шуток и того, что происходит в манеже, а я испытала весь спектр эмоций и уже понимаю суть выступлений, за которыми очень интересно следить».

«Песчаная сказка» – представление, которое оставит яркий след в ваших сердцах. Спешите занять места в зрительном зале. Продажа билетов открыта до конца марта.

Автор текста: Семен Данильченко