Жителям Новосибирска рассказали, когда лучше брать отпуск

Об отпуске рассказали новосибирцам.

В этом году россияне не получат дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта, так как эти праздники выпадают на выходные дни. Обычно они переносят на ближайший рабочий день, но в этот раз их перенесли на более поздний срок.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1335, выходные распределили следующим образом: 23 февраля перенесли на 8 мая, а 8 марта на 13 июня.

Таким образом, в феврале и марте не будет дополнительных выходных, но в мае и июне появятся дополнительные дни отдыха, поэтому тем, кто хочет отдохнуть в начале года, юрист SuperJob советует воспользоваться ежегодным отпуском, взять дни без сохранения зарплаты или использовать отгулы, например, за работу в выходной. Также у доноров по закону есть дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно использовать в любое время.

Следует помнить и то, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем не выгоднее брать отпуск.

Напомним, что производственный календарь на 2025 год опубликовали в Новосибирске