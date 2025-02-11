34-летнего мужчину со светлыми волосами ищут в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают мужчину.

В социальной сети ВКонтакте в группе “ЛизаАлерт” опубликовали информацию о том, что в Новосибирске разыскивают 34-летнего Алексея Рогалева.

Последний раз мужчину видели в Кировском районе 8 февраля 2025 года.

Приметы: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы короткие и седые, глаза карие.

В день пропажи мужчина был одет в светло-коричневую куртку, синюю кофту и серые штаны.

Напомним, что загадочно исчезнувшего перед Новым годом вахтовика ищут уже более 40 дней в Новосибирске