Арбенина, Лолита, Инстасамка. В Новосибирске Союз отцов назвал артистов «под запретом»

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал концерты артистов в России, которые негативно высказывались о спецоперации. По его мнению, в стране существуют двойные стандарты: одним исполнителям дается «зеленый свет», несмотря на их заявления, а другим – запрет на выступления.

«Если человек поддержал противоположную сторону, но продолжает гастролировать и зарабатывать в России, это вызывает вопросы. При этом кто-то признал свою ошибку, осознал ситуацию, поддержал нашу армию и народ – и это другой случай», – отметил Майоров.

Он подчеркнул, что Союз отцов реагирует на обращения граждан, а конкретные списки нежелательных артистов формируются именно по жалобам жителей.

Особое внимание он уделил певице Диане Арбениной, отметив, что она «активно поддерживала противоположную сторону» и продолжает гастролировать в России, зарабатывая здесь деньги.

«Она говорит, что осталась, но это лишь потому, что здесь ее кормовая база», – подчеркнул Майоров.

Что касается Лолиты Милявской, он отметил, что не слышал её высказываний против российских военных, но считает, что она оказывает «деструктивное влияние» на молодежь своим поведением.

«Если Лолита осознает, что является примером для многих, и перестанет ползать по сцене в пьяном виде, тогда это другой разговор», – добавил он.

Глава Союза отцов также раскритиковал Инстасамку, заявив, что она «развращает молодежь» и пропагандирует культ денег и аморального поведения.

В отношении Димы Билана и Сергея Лазарева Майоров не выразил однозначного мнения. Он отметил, что не слышал от них антироссийских высказываний и призвал оценивать их исключительно по творчеству:

«Если человек не пропагандирует определённые взгляды и не навязывает их, то это его личное дело».

Кроме того, Майоров вспомнил группу «Полматери» и певицу Хоффманиту, которые, по его словам, пытались исполнять «развратные матерные песни» в лофт-парке «Подземка». Он отметил, что Союзу отцов удалось добиться запрета на такие выступления, и сейчас подобные вопросы решаются в рабочем порядке.

Ранее глава Союза отцов Новосибирской области Майоров отреагировал на критику хита «Сигма бой» со стороны Запада.