Более шести тысяч человек признали банкротами в Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области зафиксирован стремительный рост числа банкротств среди физических лиц. Областной арбитражный суд возбудил 6854 дела о несостоятельности граждан — это почти в 1,2 раза больше, чем годом ранее (5544 дела в 2023 году). В итоге 6543 человека официально признаны банкротами (в 2023 году – 5465), сообщили Сиб.фм в управлении федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

«Данный факт объясняется как ростом закредитованности населения, так и повышением уровня осведомленности налогоплательщиков о возможности использования института банкротства для списания долгов», – отметили в пресс-службе ведомства.

Также, по данным налоговой службы, на 1 января 2025 года более 1,6 тысячи налогоплательщиков в регионе имеют задолженность свыше 1 миллиона рублей. Это лишь немного превышает показатели начала 2024 года, но тенденция к росту сохраняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 923 жителя Новосибирской области стали миллионерами.