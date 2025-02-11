Бывший чиновник мэрии Новосибирска Жигульский заключен под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего чиновника мэрии Новосибирска Георгия Жигульского.

Решение принято по ходатайству второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области.

Следователи предъявили мужчине обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Следственные органы установили, что в 2022 году Георгий Жигульский, занимая должность начальника департамента мэрии Новосибирска, допустил превышение должностных полномочий. По данным следствия, он отказался от прав на восстановление муниципальной собственности на земельный участок, который ранее был арестован в рамках уголовного дела. В результате этих действий городской бюджет понёс значительные финансовые потери.

Кроме того, в период с 2015 по 2018 годы Жигульский, как полагают следователи, получал крупные суммы денежных средств от представителей нескольких коммерческих организаций. По версии следствия, взятки предназначались за лояльное отношение к задолженностям компаний по арендным платежам, а также за ускоренное согласование необходимой документации.