Директор новосибирского муниципального учреждения обвиняется в растрате

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения, обвиняемого в растрате денежных средств в особо крупном размере и получении взятки.

По данным пресс-службы следственного комитета региона, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела против директора муниципального учреждения, обвиняемого в растрате и получении взятки.

Как уточнили в ведомстве, в период с 2020 по 2023 год он незаконно оплачивал аренду и коммунальные услуги бассейна, который не использовался учреждением, а был сдан в аренду предпринимателю для коммерческой деятельности.

Ущерб бюджету города составил более шести миллионов рублей. Также директор получил взятку в размере более миллиона рублей за аренду бассейна.

В результате преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД. В целях обеспечения иска на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более восьми миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске возбуждено дело против экс-главы департамента мэрии Жигульского