82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 15:35
пробки
4/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 15:35
пробки
4/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 96.78 | eur 100.4
сегодня 15:01
общество

Директор новосибирского муниципального учреждения обвиняется в растрате

Фото: СК по Новосибирской области

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения, обвиняемого в растрате денежных средств в особо крупном размере и получении взятки.

По данным пресс-службы следственного комитета региона, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела против директора муниципального учреждения, обвиняемого в растрате и получении взятки.

Как уточнили в ведомстве, в период с 2020 по 2023 год он незаконно оплачивал аренду и коммунальные услуги бассейна, который не использовался учреждением, а был сдан в аренду предпринимателю для коммерческой деятельности.

Ущерб бюджету города составил более шести миллионов рублей. Также директор получил взятку в размере более миллиона рублей за аренду бассейна.

В результате преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД. В целях обеспечения иска на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более восьми миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске возбуждено дело против экс-главы департамента мэрии Жигульского

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в