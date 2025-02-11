Крановщицу из Искитима Новосибирской области поблагодарил за труд глава региона

Губернатор Новосибирской области поблагодарил крановщицу за работу.

Как сообщает «Искитимская газета», губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил благодарность за труд крановщице четвертого разряда АО «Искитимцемент» Анне Голомидовой за профессиональные достижения и многолетний труд.

Сейчас Анна Николаевна управляет тремя внутрицеховыми электромостовыми кранами цеха грузоподъемностью от 10 до 50 тонн.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников сообщил о сроках завершения строительства сырзавода «Эконива»