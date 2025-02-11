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общество

Крановщицу из Искитима Новосибирской области поблагодарил за труд глава региона

Фото: АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»

Губернатор Новосибирской области поблагодарил крановщицу за работу.

Как сообщает «Искитимская газета», губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил благодарность за труд крановщице четвертого разряда АО «Искитимцемент» Анне Голомидовой за профессиональные достижения и многолетний труд.

Сейчас Анна Николаевна управляет тремя внутрицеховыми электромостовыми кранами цеха грузоподъемностью от 10 до 50 тонн.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников сообщил о сроках завершения строительства сырзавода «Эконива»

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Валерия Митрохина
Журналист

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