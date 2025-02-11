Мать троих детей из Новосибирска собралась на СВО, чтобы избавиться от кредита в 7 млн рублей

Жительница Новосибирска пыталась заключить контракт на воинскую службу, чтобы избавиться от долговых обязательств.

Кредит в 7 млн рублей, оформленный на покупку жилья, заставил жительницу Новосибирска пойти на крайние меры.

«Воспитываю троих детей, все учатся в колледже, несовершеннолетние, денег не хватает, а еще и кредит платим. Я по образованию медик, хотела заключить контракт и работать медикам в зоне боевых действия. И денег бы заработала, и кредиты бы списали», – рассуждает жительница Новосибирска Оксана Петрова.

Как она заявила Сиб.фм, ей отказали в заключении контракта, ссылаясь на несовершеннолетних детей и отсутствие боевого опыта.

Ранее бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров заявил, что на СВО отправились четыре жительницы Новосибирска с боевым опытом. Их выплаты приравниваются к контрактникам.

В январе этого года стало известно о том, что студентке из Новосибирска отказали в заключении контракта на СВО.