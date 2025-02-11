Под Новосибирском экипаж дорожного центра спасли водителя грузовика в ДТП

Во вторник, 11 февраля, в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух грузовиков — Shacman и Sitrak.

Авария произошла в 11:20 на 1316-м километре трассы Р-254. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.

В результате столкновения пострадал 50-летний водитель Sitrak. Экипаж ГКУ НСО ЦОДД, находившийся неподалеку, оперативно оказал водителю первую медицинскую помощь до прибытия врачей.

Скорая помощь доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитиме Новосибирской области произошла смертельная aвaрия.