82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:07
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 23:07
пробки
1/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 95.80 | eur 99.19
сегодня 20:00
общество

Под Новосибирском экипаж дорожного центра спасли водителя грузовика в ДТП

Фото: ГКУ НСО ЦОДД

Во вторник, 11 февраля, в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух грузовиков — Shacman и Sitrak.

Авария произошла в 11:20 на 1316-м километре трассы Р-254. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.

В результате столкновения пострадал 50-летний водитель Sitrak. Экипаж ГКУ НСО ЦОДД, находившийся неподалеку, оперативно оказал водителю первую медицинскую помощь до прибытия врачей.

Скорая помощь доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Искитиме Новосибирской области произошла смертельная aвaрия.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в