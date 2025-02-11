Прокуратура Новосибирска проводит проверку по факту обрушения здания

В Дзержинском районе произошло ЧП в производственном здании.

По информации пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, ведомство Дзержинского района организовало проверку в связи с обрушением кровли и стен производственного здания, расположенного на улице Планетной, 30, корпус 12.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля из-за взрыва в производственном помещении. В результате происшествия пострадал 30-летний сотрудник организации.

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