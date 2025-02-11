В Новосибирске продают завод «Сибэлектротерм»

Завод «Сибэлектротерм» выставили на продажу.

На одном из популярных сайтов опубликовали объявление о продаже имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм». Начальная стоимость — 1 580 860 167 рублей.

В состав комплекса входят земельные участки, объекты недвижимого и движимого имущества. Также уточняется, что все объекты обеспечены инженерными коммуникациями, включая водоснабжение, газовое отопление и электроэнергию.

Основные характеристики имущества: земельные участки с разрешенным использованием под тяжелую промышленность и промышленные объекты; производственные и административные здания; производственные корпуса, в том числе корпус №1 (площадь 24 553,2 кв. м.) и корпус №2 (площадь 42 571,2 кв. м.); административное здание при корпусе №2 (3 864,5 кв. м.); здания инженерно-конструкторского корпуса, компрессорных станций, складов, диспетчерской, теплового пункта и другие объекты.

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