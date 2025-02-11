В Новосибирске Андрей Панфёров прокомментировал громкий скандал с госзаказом бронежилетов на СВО

Бизнес-омбудсмен привел пример, как такое могло произойти.

Одно из громких событий в стране в 2024 году – скандал с бракованными бронежилетами, которые некоторые заводы должны были изготовить для нужд СВО по госконтракту Минобороны. Сумма ущерба составила свыше 2 млрд рублей. В интервью Сиб.фм бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров объяснил, как такое могло произойти.

«Я вам приведу пример. Вы знаете, что сейчас происходит, что проходит проверка министерства промышленности Новосибирской области – трясут там. Вот при комплектации и покупке всего необходимого, экипировке, доведении, я присутствовал на всех заседаниях комиссии, которую проводило министерство промышленности в тот момент. И я хорошо помню, что сидел там человек с открытым ноутбуком, и прямо там на месте, в режиме онлайн, зная список того, что необходимо, докладывал цены на данный момент. И в комиссии сидели человек 11. Зачитывали цены на то или иное изделие в тот момент. И вот я вам скажу, что, например, на 1 декабря цена бронежилета, к примеру, составляла 100 тысяч. А через три дня цена бронежилета была 140 тысяч. Хотя качество этого бронежилета не улучшилось. Просто шло жонглирование этими ценами. И не надо забывать, что всё это происходило в период частичной мобилизации. На складе ничего не было, и семьи мобилизованных кинулись скупать всё, выметали с полок необходимое. А для «Веги» всё закупалось по установленным ценами. И я тогда, откровенно говоря, понял: во-первых, вымели всё, ничего не было нигде. Здесь в Новосибирске, я помню, что фирма «Филлин», которая производит хорошие бронежилеты, пользовалась спросом. Из Москвы покупали по 600 штук за раз. Вопрос здесь в другом. В том, что не должно быть, на мой взгляд, лоббирования тех или иных людей, а надо подходить к ним с точки зрения цены и качества», – прокомментировал Андрей Панфёров.

Он отметил, что глава Минобороны сделал многое, чтобы навести порядки в ведомстве.

«Как это происходит? К делу подключается какой-нибудь друг или знакомый и начинает делать бронежилеты низкого качества. И ему никто ничего не может сказать, потому что друг. Мне кажется, к этому вопросу нужно подходить с точки зрения морали. Соответственно, сидели офицеры, старшие чины, которые за это отвечали, в принципе. И это вот как раз за это и надо с них спросить: почему они к этому подходили не с государственной точки зрения? Во что это всё вылилось? Это был, прежде всего, удар по имиджу министерства обороны, а в лице министерства обороны и государства. Надо делать выводы из всего, тогда будет всё правильно. Ну, а предприниматель, он такой же гражданин, он должен нести ответственность в полной мере, если он пустился во все тяжкие», – считает Андрей Панфёров.

Ранее Панферов рассказал, объявят ли новую мобилизацию в России.